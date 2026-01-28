La nuova piscina di Viserba diventa al centro di una polemica. Dopo le dichiarazioni del comitato che difendeva la vecchia struttura al Flaminio, il Comune risponde secco: la nuova piscina sarà adatta a tutti, più moderna e accessibile. La discussione si accende, mentre i lavori per rinnovare l’impianto continuano.

di Andrea Oliva "La nuova piscina di Viserba è inclusiva". Replica secca da parte del Comune dopo quanto affermato dal comitato per la tutela della vecchia piscina comunale al Flaminio. Il comitato ha incontrato la Provincia, proprietaria dell’impianto nel cuore di Rimini, per chiedere di valutare proposte alternative e mantenere in vita l’impianto. All’incontro era presente anche l’associazione Esplora, una realtà importante per l’attività svolta con bambini e giovani con disabilità, attraverso corsi anche nella vecchia piscina. Stando al comitato, il nuovo impianto natatorio di Viserba porrebbe un problema perché la vasca principale ha una profondità di 2 metri, e questo può diventare un problema per attività con soggetti disabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una piscina da cambiare: "L’impianto di Viserba sarà adatto a chiunque"

