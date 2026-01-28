La nuova fiction su Canale 5, con Anna Valle e Daniele Pecci, porta gli spettatori tra le montagne delle Dolomiti. La storia ruota attorno a Vittoria Greco, interpretata da Valle, che cerca di scoprire i segreti nascosti nel silenzio delle montagne per ricominciare da capo. La serie si svolge tra paesaggi mozzafiato e misteri del passato, mentre i protagonisti affrontano sfide per ritrovare la felicità.

Tra le Dolomiti il silenzio spesso fa rumore. E nasconde dei segreti del passato che Anna Valle, nei panni di Vittoria Greco, deve scoprire per tornare a vivere nna nuova vita. Oggi su Canale 5 prende il via una fiction, intitolata proprio così, Una nuova vita, che vede protagonista l’ex Miss Italia, oggi miss fiction, insieme a Daniele Pecci. È un giallo, ma è anche una storia d’amore e di seconde possibilità. Stasera, mercoledì 28 gennaio, alle 21.20 su Canale 5 va in onda la prima di quattro puntate. Le location di Una nuova vita: le Dolomiti sullo sfondo. La serie è stata girata quasi interamente in Trentino, tra San Martino di Castrozza, Primiero, Predazzo e Val Canali. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una nuova vita debutta su Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: trama, cast e location della fiction ambientata sulle Dolomiti

Al via su Canale 5 la nuova fiction “Una nuova vita”, con Anna Valle e Daniele Pecci.

