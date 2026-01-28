Mercoledì 28 gennaio, su Canale 5, debutta “Una nuova vita”. La fiction segna il ritorno di Anna Valle in un ruolo drammatico, più intenso del solito. La storia si svolge tra emozioni forti e colpi di scena, con la protagonista alle prese con un passato che torna a bussare alla sua porta. La prima puntata promette di catturare gli spettatori, che potranno seguire la vicenda in prima serata.

Mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale5, debutta Una nuova vita, la nuova fiction che segna il ritorno di Anna Valle in un ruolo drammatico di grande intensità. La serie, coproduzione RTI – Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, si inserisce nel filone del racconto familiare e giudiziario fatto di sentimenti, segreti e la possibilità – mai scontata – di ricominciare. La trama di Una nuova vita. Al centro della storia c’è Vittoria Greco ( Anna Valle ), medico, moglie e madre, la cui esistenza viene spezzata da un tragico incidente in montagna in cui perde la vita il marito, Leonardo Moser. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Una nuova vita: cast, trama e quando vedere la fiction con Anna Valle

Approfondimenti su Anna Valle Nuova Vita

Al via su Canale 5 la nuova fiction “Una nuova vita”, con Anna Valle e Daniele Pecci.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Anna Valle Nuova Vita

Argomenti discussi: In onda dal 28 gennaio in prima serata Una nuova vita; Una nuova vita, il cast della serie con Anna Valle; ‘Una nuova vita’ per Anna Valle e Daniele Pecci. La serie girata nelle Dolomiti; ‘Una nuova vita’, al via su Canale 5 la serie con Anna Valle e Daniele Pecci.

Una vita nuova, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci: trama, cast e puntateMercoledì 27 gennaio ha debuttato su Canale 5 la fiction Una nuova vita, che vede il ritorno della coppia formata da Anna Valle e Daniele Pecci nei panni ... fanpage.it

Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: quando in tv, trama, cast e anticipazioniUna nuova vita, la nuova fiction Mediaset in partenza su Canale 5: cast, quante puntate sono e dove è stata girata. superguidatv.it

“Il bacio più bello sul set Con Neri Marcorè. E se oggi faccio l’attrice è grazie a… Gianni Morandi”. Il retroscena svelato da Anna Valle. - facebook.com facebook