Una battaglia silenziosa La Ruota della fortuna l’annuncio della cantante Nicla sui problemi alla voce

Questa sera, la trasmissione di Gerry Scotti ha preso una piega diversa. La cantante Nicla ha annunciato di avere problemi alla voce e si è fermata, lasciando il pubblico senza parole. La puntata, che di solito è leggera e spensierata, si è trasformata in una sorta di battaglia silenziosa tra musica e difficoltà. I fan sono rimasti col fiato sospeso, sperando in un suo pronto recupero.

Ogni sera La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti insieme a Samira Lui, accompagna il pubblico in un rituale televisivo fatto di gioco, musica e leggerezza. Merito del successo è anche la band che suona in studio e scandisce i momenti più importanti della puntata, tra cui l'iconica discesa di Samira dalla lunga scala. Un clima di festa che ruota anche attorno alle voci dei musicisti, diventate parte integrante dello show e riconoscibili per milioni di telespettatori. Proprio una di quelle voci, però, è finita al centro delle polemiche. Nicla Ozenda, cantante della band de La Ruota della Fortuna, è stata criticata sui social, in particolare su Instagram, dove diversi spettatori hanno notato un cambiamento nel suo modo di cantare e nel timbro della sua voce. A volte, dietro a un sorriso e a una voce che sembra 'meno brillante', si nasconde una battaglia silenziosa". Negli ultimi tempi, chi segue La Ruota della Fortuna aveva notato che qualcosa era cambiato nella voce di Nicla Ozenda. Molti ne hanno parlato online

