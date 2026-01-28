La corsa ai premi cinematografici si accende con le nomination ai BAFTA 2026. Dopo le candidature agli Oscar, il film di Paul Thomas Anderson si fa notare con 14 nomination, mentre i vampiri neri di Coogler arrivano a quota 13. La scena è aperta e le sorprese non mancheranno.

14 candidature agli Oscar inglesi per il film di Paul Thomas Anderson, i vampiri black di Coogler seguono a ruota con 13 candidature. Testa a testa tra Una battaglia dopo l'altra e I peccatori anche ai BAFTA 2026, le cui candidature sono state annunciate nelle scorse ore. La satira politica di Paul Thomas Anderson guida le candidature agli Oscar inglesi con 14 nomination mentre i vampiri black di Ryan Coogler e Michael B. Jordan seguono a ruota con 13 candidature. Per quanto riguarda le candidature per il miglior regista, i BAFTA hanno ricalcato le nomination agli Oscar 2026 con l'aggiunta di Yorgos Lanthimos per Bugonia, visto che la categoria dei BAFTA ha sei candidati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra e I peccatori guidano le nomination ai BAFTA 2026

Approfondimenti su BAFTA 2026

Le nomination dei Bafta 2026 vedono in evidenza ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson e ‘I peccatori’.

Ecco le nomination ufficiali per gli Oscar 2026, con

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su BAFTA 2026

Argomenti discussi: Oscar 2026, dominano le nomination I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Tutte le candidature; I film da Oscar arrivano su Sky: Sinners dal 26 gennaio, Una battaglia dopo l'altra è in Primafila; BAFTA, le nomination lanciano Una battaglia dopo l’altra, record per Leonardo DiCaprio; Golden Globe 2026, vince Una battaglia dopo l’altra.

Una battaglia dopo l'altra e I peccatori guidano le nomination ai BAFTA 202614 candidature agli Oscar inglesi per il film di Paul Thomas Anderson, i vampiri black di Coogler seguono a ruota con 13 candidature. movieplayer.it

Oscar 2026, dominano le nomination I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Tutte le candidatureAl centro della corsa anche il duello tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, protagonisti assoluti di un’edizione ricchissima e molto competitiva ... vanityfair.it

“A Knight of the Seven Kingdoms”, “Una Battaglia dopo l’altra” e documentario su Valentino in vetta allo streaming in Italia – JustWatch L’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana: Per i film, stabile in vetta per la s - facebook.com facebook

Oggi ore 14-18 CINELAB con tirocinanti e allievi, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson @POLOPSICODINAM x.com