Un viaggio cosmico al teatro Turroni con ’Chi resta’

Questa sera al teatro Turroni di Sogliano va in scena “Chi resta”. Lo spettacolo, inserito nella rassegna Prova d’Attore, inizia alle 21 e vede sul palco Matilde Vigna e Daniela Piperno, dirette dalla regista Anna Zanetti. Un viaggio tra emozioni e immagini, che promette di coinvolgere il pubblico fin dal primo momento.

Nuovo appuntamento per la rassegna Prova d'Attore al teatro Elisabetta Turroni di Sogliano. Venerdì alle 21 andrà in scena " Chi resta ", uno spettacolo di intensa forza emotiva e visiva, con Matilde Vigna e Daniela Piperno, per la regia di Anna Zanetti. Cosa resta, quando nulla va come previsto? Chi resta, dopo il viaggio più grande? Da queste domande prende forma uno spettacolo che attraversa il dolore, la memoria e la solitudine, raccontando la storia di una giovane donna che non sarà mai madre, che ha perso l'ultimo genitore e si ritrova sola a ricostruire la propria vita a partire dalle macerie di quella precedente.

