Un valore alterato della prolattina può essere un problema per il concepimento?

Da gravidanzaonline.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di due anni cerca di avere un bambino senza successo. Dopo aver fatto vari esami di routine, tutti risultati nella norma, si è focalizzata su un possibile problema di prolattina alterata. La domanda ora è se questo possa influire sulla sua possibilità di concepire.

Buondì, sto cercando una gravidanza da due anni e ho fatto diversi esami di routine, tutti nella norma. L’unico valore alterato è la prolattina che risulta sempre “borderline”: non troppo alta da richiedere farmaci, ma neanche perfettamente nella norma. Il mio ginecologo dice che può essere un fattore che disturba l’ovulazione. È davvero possibile che una prolattina solo lievemente elevata blocchi il concepimento? Quali sono gli approfondimenti da fare in questi casi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

un valore alterato della prolattina pu242 essere un problema per il concepimento

© Gravidanzaonline.it - “Un valore alterato della prolattina può essere un problema per il concepimento?”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Prolattina Concerto

Argomenti discussi: Sobi: pipeline ad alto valore e una strategia che guarda oltre il 2030; Dettaglio studio Focus ON - Nord Est direzione export; La filiera della castagna è un valore per le comunità. Da tutelare; Stelle mission bambini, quando i servizi per l'infanzia vincono la povertà educativa.

un valore alterato dellavalori normali di glicemiaHo fatto recentemente esami di controllo. Nel referto è riportato che valori normali di glicemia sono60 -110. La mia glicemia è risultata di 106, quindi dentro i limiti di normalità, ma il mio medico ... corriere.it

Alterata glicemia a digiunoGentile lettrice, dai valori riportati, la sua glicemia a digiuno è leggermente elevata, ma il valore dell’emoglobina glicata (HbA1c) è nella norma, indicando un buon controllo metabolico. La glicemia ... corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.