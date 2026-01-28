Una donna di due anni cerca di avere un bambino senza successo. Dopo aver fatto vari esami di routine, tutti risultati nella norma, si è focalizzata su un possibile problema di prolattina alterata. La domanda ora è se questo possa influire sulla sua possibilità di concepire.

Buondì, sto cercando una gravidanza da due anni e ho fatto diversi esami di routine, tutti nella norma. L’unico valore alterato è la prolattina che risulta sempre “borderline”: non troppo alta da richiedere farmaci, ma neanche perfettamente nella norma. Il mio ginecologo dice che può essere un fattore che disturba l’ovulazione. È davvero possibile che una prolattina solo lievemente elevata blocchi il concepimento? Quali sono gli approfondimenti da fare in questi casi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Un valore alterato della prolattina può essere un problema per il concepimento?”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Prolattina Concerto

Argomenti discussi: Sobi: pipeline ad alto valore e una strategia che guarda oltre il 2030; Dettaglio studio Focus ON - Nord Est direzione export; La filiera della castagna è un valore per le comunità. Da tutelare; Stelle mission bambini, quando i servizi per l'infanzia vincono la povertà educativa.

valori normali di glicemiaHo fatto recentemente esami di controllo. Nel referto è riportato che valori normali di glicemia sono60 -110. La mia glicemia è risultata di 106, quindi dentro i limiti di normalità, ma il mio medico ... corriere.it

Alterata glicemia a digiunoGentile lettrice, dai valori riportati, la sua glicemia a digiuno è leggermente elevata, ma il valore dell’emoglobina glicata (HbA1c) è nella norma, indicando un buon controllo metabolico. La glicemia ... corriere.it

Scopri cosa definisce gli uomini valore alto oggi. Guida pratica per capire le qualità che fanno la differenza. Scritto da: Redazione Online Leggi qui l'articolo: https://www.mondou.it/lifestyle/cose-davvero-un-uomo-di-valore-oggi/ #mondouomo #rivistamaschile - facebook.com facebook