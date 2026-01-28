Un valore alterato della prolattina può essere un problema per il concepimento?

Un valore alterato della prolattina può influire sulla capacità di concepire. Una donna che da due anni cerca una gravidanza ha già fatto vari esami, tutti risultati nella norma, ma si chiede se un livello di prolattina fuori dalla norma possa rappresentare un problema. La domanda resta aperta mentre si cerca di capire quali siano le cause e le possibili soluzioni.

Buondì, sto cercando una gravidanza da due anni e ho fatto diversi esami di routine, tutti nella norma. L’unico valore alterato è la prolattina che risulta sempre “borderline”: non troppo alta da richiedere farmaci, ma neanche perfettamente nella norma. Il mio ginecologo dice che può essere un fattore che disturba l’ovulazione. È davvero possibile che una prolattina solo lievemente elevata blocchi il concepimento? Quali sono gli approfondimenti da fare in questi casi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

