Un topo si aggira per il Camp Nou prima della partita di Champions | imbarazzo per il Barcellona

Un topo si aggira tra le panchine del Camp Nou poco prima dell’inizio della partita tra Barcellona e Copenhagen. Le telecamere di una tv hanno ripreso l’animale che si muoveva vicino al campo, creando un po’ di imbarazzo tra tifosi e addetti ai lavori. La scena ha fatto il giro dei social, lasciando tutti a chiedersi come sia potuto succedere in uno stadio così importante.

Le telecamere di una tv hanno avvistato un topo che si aggirava a pochi passi dal campo dove tra poco si incontreranno Barcellona e Copenhagen per la partita decisiva di Champions.

