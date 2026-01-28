Un salto nel futuro Scuola e museo vanno a braccetto ’Rivoluzione’ culturale

Questa mattina è stata firmata una nuova convenzione tra il Liceo Rosmini e la Fondazione Grosseto Cultura. L’obiettivo è trasformare il museo in un vero e proprio spazio di apprendimento e coinvolgimento, dove studenti e cittadini possano sperimentare e crescere. La collaborazione punta a far diventare il museo un laboratorio educativo aperto tutto l’anno, un modo per avvicinare i giovani alla cultura in modo più diretto e pratico.

Nasce una convenzione tra il Liceo 'Rosmini' e la Fondazione Grosseto Cultura che attiva un percorso che mette al centro il museo come spazio di crescita, sperimentazione e cittadinanza attiva, una visione in cui il museo diventa un laboratorio educativo permanente. In questo quadro, il Liceo Rosmini assume un ruolo centrale di regia educativa e di motore propulsivo dell'intero percorso. Un modello innovativo che trasforma il Polo culturale Le Clarisse in uno spazio aperto all'esperienza, alla partecipazione e all'orientamento personale degli studenti. Si sviluppa in tre modelli e tra le azioni cardine della convenzione spicca il progetto di orientamento 'Padroni del tempo e dello spazio', ideato dal Polo culturale Le Clarisse e rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori.

