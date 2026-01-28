Un quarto del Pil mondiale | cosa significa l’accordo commerciale tra Europa e India

L’accordo tra Europa e India rappresenta un capitolo importante nel commercio mondiale. Con questo accordo, due grandi aree di popolazione e produzione si uniscono, creando nuove opportunità e sfide. La firma arriva in un momento in cui il commercio globale torna a essere uno strumento di potere e non più solo gestione di flussi. La notizia ha già suscitato discussioni sulle ripercussioni economiche e politiche di questa alleanza.

Roma, 27 gen – L'accordo tra Unione Europea e India segna un passaggio nella trasformazione dell'ordine economico globale, perché unisce due grandi spazi demografici e produttivi dentro una cornice regolata di interdipendenza in un momento in cui il commercio torna a essere materia di potenza e non semplice amministrazione dei flussi. Bruxelles e New Delhi non stanno celebrando l'ennesima stagione del libero scambio, stanno costruendo una relazione strutturale che serve a entrambi per aumentare margini di autonomia in un sistema internazionale che si irrigidisce. Europa e India arrivano ad un accordo storico. Accordo storico tra Unione Europea e India: maxi taglio dei dazi e nuovo asse commerciale L'accordo tra Unione Europea e India rappresenta un passo importante verso un'area di libero scambio, con un maxi taglio dei dazi sulle esportazioni europee. Accordo UE-India: ieri la storica firma a Nuova Delhi. Modi: Pari a un quarto del PIL mondiale Dopo due decenni di trattative, ieri Bruxelles ha firmato l'accordo commerciale con l'India. I negoziati, che riguardano scambi per 136 miliardi di euro (valore registrato nel biennio 2024-2025). Chiusa con la firma di Modi, von der Leyen e Costa una partita cominciata nel 2007, che riguarda un quarto della popolazione mondiale e rappresenta circa il 25% del Pil globale. Nuova Delhi abbatterà o ridurrà i dazi sul 96,6% delle esportazioni europee.

