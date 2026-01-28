Un progetto di recupero della trota nei fiumi piacentini

Nei fiumi di Piacenza parte un nuovo progetto per riportare la trota, specie autoctona simbolo degli ecosistemi locali. L’obiettivo è fermare il declino della biodiversità fluviale e restituire valore agli ambienti naturali della zona. La Fipsas Piacenza ha avviato le iniziative per recuperare questa specie e migliorare la qualità dei corsi d’acqua, coinvolgendo comunità e ambientalisti.

Contrastare il progressivo declino della biodiversità fluviale e restituire valore ecologico, ambientale e sociale ai corsi d’acqua del territorio piacentino: è questo l’obiettivo del progetto promosso da Fipsas Piacenza dedicato al recupero della trota, specie autoctona simbolo degli ecosistemi fluviali appenninici e oggi fortemente in sofferenza. Il progetto è stato recentemente portato all’attenzione del Tavolo Ittico provinciale. Il confronto ha rappresentato un primo e importante momento di valutazione tecnica e istituzionale: l’iniziativa ha infatti superato questo passaggio ed è stata quindi trasmessa per la successiva fase di valutazione al Tavolo tecnico regionale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Trota

Il prossimo 21 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l’Istituto di storia contemporanea di Piacenza presenterà nella Sala del Consiglio della Provincia un progetto dedicato agli Internati militari piacentini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piacenza Trota

Argomenti discussi: Venti progetti di recupero di tesori fragili: ecco i Luoghi del Cuore che il Fai salverà nel 2026; Piedelibero: una seconda chance per le bici di Firenze; Piazza Plebiscito: via libera al progetto di recupero del portico della Basilica; Lago dell’Accesa, il progetto di recupero e l’attacco alle influencer: Non sono le Maldive della Toscana.

Un progetto di recupero della trota nei fiumi piacentiniFipsas presenta in Regione il progetto per il recupero della trota e della biodiversità fluviale nei corsi d’acqua ... ilpiacenza.it

Giovani: Casa Rosetta, al via il progetto Generazioni senza dipendenze, costruire una comunità inclusivaUn progetto europeo per lo sviluppo dei servizi di recupero dalle dipendenze patologiche impegnerà da domani Casa Rosetta con un partner di Grecia (Argo di Salonicco) e un partner di Romania (Dipart ... agensir.it

La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto definitivo per i lavori di consolidamento, recupero e manutenzione straordinaria degli impianti del Cinema Massimo, storico edificio situato in Corso Federico II, danneggiato dal sisma del 2009. L’interve facebook