Un Posto al Sole Whoopi Goldberg saluta il set e rivela se tornerà

Dopo aver girato le sue ultime scene, Whoopi Goldberg lascia il set di Un Posto al Sole. L’attrice si congeda, senza ancora confermare un ritorno, ma con un affetto speciale per Napoli e il rapporto stretto con la produzione. La sua presenza ha lasciato un segno, ora si attende di capire se tornerà a interpretare il suo personaggio in futuro.

L’attrice Whoopi Goldberg ha concluso le riprese di Un Posto al Sole. Tra il legame con Napoli e la stima. L’attrice Whoopi Goldberg ha concluso le riprese di Un Posto al Sole. Tra il legame con Napoli e la stima per il cast italiano, ecco cosa aspettarsi dal personaggio di Eleanor Price Non è un miraggio e non è un fotomontaggio: Whoopi Goldberg ha ufficialmente chiuso il suo ciclo di riprese per Un Posto al Sole. L’attrice di Ghost e Sister Act ha girato 20 puntate calandosi nei panni di Eleanor Price, un’imprenditrice americana arrivata a Napoli con un obiettivo preciso: commissionare uno yacht ai Cantieri Palladini Flegrei. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Whoopi Goldberg si unisce al cast di Un Posto al Sole in occasione del 30° anniversario della serie.

Un posto al sole - Whoopi Goldberg sconvolge Upas: misteri, affari e cambiamenti radicali!

«Eleanor è pronta a confidare a Raffaele il vero motivo che l'ha spinta a Napoli». L'arrivo della nuova protagonista americana, con il volto di Whoopi Goldberg, ha creato fin da subito un velo di mistero attorno alla sua figura. Nessuno sa davvero che cosa la p

