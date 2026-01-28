Da pochi giorni Whoopi Goldberg si è unita al cast di

Al di là delle battute facili, tipo che Goldberg fosse alla canna del gas e avesse bisogno di soldi per accettare di recitare in Un posto al sole - vallo a spiegare che il desiderio di essere nella soap è stato proprio di Goldberg, da anni assidua frequentatrice del nostro Paese e non certo bisognosa di cachet extra considerando il grande successo del suo programma The View in America -, c’è sempre qualcuno che storce il naso per le questioni più stupide. Dal fatto che il suo personaggio al debutto abbia detto di amare i limoni di Sorrento a quell’impedimento tutto italiano rappresentato dai sottotitoli che molti spettatori non sono purtroppo abituati a leggere - avessimo iniziato decenni fa forse sapremmo un po’ meglio l’inglese, ma non divaghiamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un posto al sole: perché non apprezziamo fino in fondo l'ingresso di Whoopi Goldberg?

Tra pochi giorni, un'icona del cinema e del teatro, Whoopi Goldberg, farà il suo debutto in

Un posto al sole, quando vanno in onda le puntate con Whoopi Goldberg

