Un posto al sole | perché non apprezziamo fino in fondo l' ingresso di Whoopi Goldberg?

Da vanityfair.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da pochi giorni Whoopi Goldberg si è unita al cast di

Al di là delle battute facili, tipo che Goldberg fosse alla canna del gas e avesse bisogno di soldi per accettare di recitare in Un posto al sole - vallo a spiegare che il desiderio di essere nella soap è stato proprio di Goldberg, da anni assidua frequentatrice del nostro Paese e non certo bisognosa di cachet extra considerando il grande successo del suo programma The View in America -, c’è sempre qualcuno che storce il naso per le questioni più stupide. Dal fatto che il suo personaggio al debutto abbia detto di amare i limoni di Sorrento a quell’impedimento tutto italiano rappresentato dai sottotitoli che molti spettatori non sono purtroppo abituati a leggere - avessimo iniziato decenni fa forse sapremmo un po’ meglio l’inglese, ma non divaghiamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

un posto al sole perch233 non apprezziamo fino in fondo l ingresso di whoopi goldberg

© Vanityfair.it - Un posto al sole: perché non apprezziamo fino in fondo l'ingresso di Whoopi Goldberg?

Approfondimenti su Posto Al Sole

Un Posto al Sole, scocca l’ora di Whoopi Goldberg

Tra pochi giorni, un'icona del cinema e del teatro, Whoopi Goldberg, farà il suo debutto in

Whoopi goldberg protagonista a un posto al sole inizia le riprese

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Un posto al sole, quando vanno in onda le puntate con Whoopi Goldberg

Video Un posto al sole, quando vanno in onda le puntate con Whoopi Goldberg

Ultime notizie su Posto Al Sole

Argomenti discussi: Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 gennaio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Vinicio torna a Napoli e Alberto affascinato da una donna; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026; Un posto al sole, anticipazioni della settimana (26-30 gennaio 2026): l’arrivo di Whoopi Goldberg agita Palazzo Palladini.

un posto al soleUn Posto al Sole Anticipazioni: Eleanor rivela il suo segreto a Raffaele ed ecco quale saràNelle puntate di Un Posto al Sole della prossima settimana Eleanor e Raffaele avranno modo di rafforzare il loro rapporto, tanto da portare la Price a confidare a Giordano il vero motivo per cui è a N ... msn.com

un posto al soleUn Posto al Sole, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio: Renato non si fida di EleanorChi avrà ragione a proposito della facoltosa condomina americana? Le anticipazioni della puntata di domani di Un Posto al Sole, in onda come sempre sulle frequenze di Rai Tre a ... ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.