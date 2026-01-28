Napoli e un mistero: perché Whoopi Goldberg è arrivata nella soap. Abbiamo parlato con Paolo Terracciano, l’head writer di

Abbiamo intervistato l'head writer di Un posto al sole, Paolo Terracciano, per farci raccontare come è arrivata l'attrice nella serie, che quest'anno compie 30 anni. E ci ha anticipato un mistero legato al suo personaggio. Ci storie che hanno il sapore dei sogni, quasi di miracoli. Sorprese, in ogni caso: quando lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, è stato annunciato l'arrivo di Whoopi Goldberg in Un posto al sole per un attimo ci siamo chiesti se quel videomessaggio fosse fake e realizzato con l'AI. Non per sminuire la soap Rai, che in trent'anni ha dimostrato tutto il suo valore e il suo incredibile seguito di pubblico, ma perché una Guest Star internazionale non è così scontata anche per una serie così longeva e popolare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un posto al sole, Napoli e un mistero: ecco perché Whoopi Goldberg è nella soap

Approfondimenti su Un posto al sole Na

Stasera, Un Posto al Sole apre le porte a Whoopi Goldberg, che sarà protagonista di 20 puntate speciali in occasione dei 30 anni della soap.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Un posto al sole Na

Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: il nuovo capo dei Cantieri è una sorpresa; Un Posto al Sole, anticipazioni della settimana (19–23 gennaio 2026): Whoopi Goldberg debutta nella fiction; Un Posto al Sole, le anticipazioni del 19 gennaio: Vinicio prende il posto di Gennaro; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 gennaio 2026.

Un posto al sole : perché non apprezziamo fino in fondo l'ingresso di Whoopi Goldberg?Riuscire a trasformare una notizia bellissima come il coinvolgimento di Whoopi Goldberg in Un posto al sole in un caso di cui discutere è una cosa che poteva riuscire solo a un pubblico brontolone com ... vanityfair.it

Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 gennaio 2026Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di Un posto al sole, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026. La stagione numero 30 va in onda ogni giorno ... sorrisi.com

Sapete che il nome d'arte di Whoopi Goldberg nasce da un giocattolo che viene usato per fare scherzi "rumorosi" Lo ha confermato lei stessa in alcune interviste e ha raccontato anche perché tutti iniziarono a chiamarla Whoopi - facebook.com facebook

#upas: perché non apprezziamo fino in fondo l'ingresso di Whoopi Goldberg x.com