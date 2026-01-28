Un posto al sole Napoli e un mistero | ecco perché Whoopi Goldberg è nella soap

Napoli e un mistero: perché Whoopi Goldberg è arrivata nella soap. Abbiamo parlato con Paolo Terracciano, l’head writer di

Abbiamo intervistato l'head writer di Un posto al sole, Paolo Terracciano, per farci raccontare come è arrivata l'attrice nella serie, che quest'anno compie 30 anni. E ci ha anticipato un mistero legato al suo personaggio. Ci storie che hanno il sapore dei sogni, quasi di miracoli. Sorprese, in ogni caso: quando lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, è stato annunciato l'arrivo di Whoopi Goldberg in Un posto al sole per un attimo ci siamo chiesti se quel videomessaggio fosse fake e realizzato con l'AI. Non per sminuire la soap Rai, che in trent'anni ha dimostrato tutto il suo valore e il suo incredibile seguito di pubblico, ma perché una Guest Star internazionale non è così scontata anche per una serie così longeva e popolare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

