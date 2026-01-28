Un omaggio per Sabrina Ferilli al Colosseo | il messaggio dei fan

Un gruppo di fan ha affisso uno striscione al Colosseo per rendere omaggio a Sabrina Ferilli. L’attrice è stata celebrata per il suo ruolo che ha affrontato la gogna mediatica. La risposta di Roma è arrivata con un gesto semplice ma carico di significato, dimostrando quanto il pubblico apprezzi il suo lavoro e il suo coraggio.

Non capita tutti i giorni di vedere un messaggio dedicato a un'attrice apparire proprio davanti al Colosseo. Eppure, nella notte, è comparso uno striscione che ha subito attirato l'attenzione dei passanti e del popolo social: "A testa alta Sabrina. L'Italia ti guarda, Roma te consacra, chi te invidia s'inchina". Un gesto che sa di vicinanza autentica, lontano dai circuiti ufficiali del marketing, nato spontaneamente dai fan che hanno seguito l'attrice nella sua ultima sfida televisiva.

