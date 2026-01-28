Un nuovo spazio di studio e comunità | inaugurata la biblioteca del Torricelli–Ballardini

Questa mattina a Faenza è stata inaugurata ufficialmente la nuova biblioteca del Liceo Torricelli–Ballardini. L’evento si è svolto alle 13, con lo scopertura della targa dedicata a Carlo Scacchi in via Pascoli 13. La scuola ha così aperto uno spazio di studio e incontro per studenti e insegnanti, rinnovando un punto di riferimento importante per la comunità scolastica.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione degli spazi scolastici finanziato dal PNRR, che ha recentemente portato all'apertura della nuova ala dell'istituto.

