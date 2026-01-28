Un muro della scuola di polizia sta crollando ma il cantiere è abbandonato

Questa mattina, un muro della scuola di polizia sta crollando lentamente, ma il cantiere che doveva sistemarlo è completamente abbandonato. Il cartello di divieto, lasciato a terra dalla bora, segnala che la proroga per l’occupazione del suolo pubblico è scaduta il 31 dicembre scorso. Tuttavia, la realtà è che la situazione di abbandono va avanti da anni, senza interventi né segnali di ripresa.

L'occupazione del suolo pubblico del cantiere di 66 metri quadri è scaduta lo scorso 31 dicembre. Da quelle parti, sostengono i residenti, non si è quasi mai visto nessuno. "Prima o poi quel muro verrà giù". La situazione pericolante di via Boegan Il cartello abbandonato e finito a terra a causa della bora dice che la proroga per l'occupazione del suolo pubblico per l'attività edilizia è scaduta il 31 dicembre scorso, ma la realtà dei fatti è che la situazione è ormai così da anni. Parliamo del mini cantiere, messo su alla veloce con quattro cavi e poco altro, che insiste sul muro di contenimento della scuola di polizia di San Giovanni.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Polizia Scuola

Ultime notizie su Polizia Scuola

