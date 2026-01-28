Un muro della scuola di polizia sta crollando ma il cantiere è abbandonato

Questa mattina si sono verificati nuovi segni di degrado alla scuola di polizia: un muro sta crollando, ma il cantiere è completamente abbandonato. Un cartello, ormai finito a terra e coperto dalla bora, indica che la proroga per l’occupazione del suolo pubblico è scaduta a dicembre scorso, anche se in realtà la situazione è questa da anni. Nessuno si è più preso la briga di intervenire, e ora si rischia di dover mettere in sicurezza l’intera area.

Il cartello abbandonato e finito a terra a causa della bora dice che la proroga per l'occupazione del suolo pubblico per l'attività edilizia è scaduta il 31 dicembre scorso, ma la realtà dei fatti è che la situazione è ormai così da anni.

