Un mese tra arte e passioni con gli eventi di febbraio di Enjoy Firenze

A febbraio, Firenze si anima con sei eventi dedicati all’arte e alle passioni. Sono occasioni per visitare la città in modo diverso, immergendosi nelle sue storie e nei suoi tesori. Molti cittadini e turisti approfittano di queste iniziative per scoprire angoli nascosti e approfondire la conoscenza di Firenze.
Sei nuove occasioni per scoprire (o riscoprire) Firenze attraverso l’arte, la storia e i suoi racconti più affascinanti. A febbraio 2026 tornano gli appuntamenti di Enjoy Firenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia, condotte da guide ed esperti del patrimonio culturale, pensate per accompagnare cittadini e visitatori nei luoghi simbolo e meno conosciuti della città. Si comincia domenica 1 febbraio (ore 9.30) con la visita al Museo Nazionale del Bargello, scrigno di capolavori del Rinascimento e primo museo fiorentino dell’Italia unita. Tra sculture di Donatello, Michelangelo, Verrocchio, Cellini e Luca della Robbia, il percorso si snoda anche tra le collezioni di arti decorative e gli ambienti medievali dell’antico palazzo del potere fiorentino.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
