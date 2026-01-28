Un libro un corso | Mappa Mundi Massimo Di Felice Il futuro ancestrale | le possibili evoluzioni del modello sociale brasiliano

Il sociologo Massimo Di Felice presenta il suo nuovo libro e corso intitolato “Il futuro ancestrale”. L’autore analizza come il modello sociale brasiliano possa evolversi, passando dal multiculturalismo al multinaturalismo. Di Felice esplora le diverse anime del Paese e le possibilità di sviluppo, offrendo uno sguardo approfondito sul futuro di uno dei Paesi più complessi e affascinanti del mondo.

"Il futuro ancestrale. Dal multiculturalismo al multinaturalismo le diverse anime e le possibili evoluzioni del modello sociale brasiliano". Questo il titolo della quinta e ultima lezione, con il professor Massimo Di Felice, del ciclo di 5 incontri gratuiti organizzati dalla Scuola di cittadinanza Domenico De Masi del Fatto Quotidiano: "Un libro, un corso: Mappa Mundi"

Il 23 gennaio alle 18, la Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano presenta la quarta lezione gratuita, “Fede e conquista.

Il ciclo di lezioni gratuite della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano presenta

Massimo Di Felice. Il futuro ancestrale: le possibili evoluzioni del modello sociale brasiliano

