La menopausa non segna solo la fine del ciclo riproduttivo, ma cambia anche il cervello. Uno studio dell'Università di Cambridge rivela che, dopo un certo punto, si verifica una perdita di materia grigia nel cervello. Questo legame tra la fine dell’età riproduttiva e le variazioni cerebrali potrebbe aiutare a capire meglio cosa succede nel nostro corpo in quel momento e come proteggerci.

L a menopausa non è solo la fine del ciclo riproduttivo, ma un evento biologico che trasforma profondamente il sistema nervoso. Un imponente studio britannico condotto dall’ Università di Cambridge e pubblicato su Psychological Medicine ha gettato nuova luce sul legame tra il calo degli estrogeni e la salute cerebrale. Una ricerca che spiegherebbe perché le donne siano statisticamente più soggette alla demenza e all’Alzheimer rispetto agli uomini. Menopausa: le strategie che aiutano a preservare la salute cognitiva. guarda le foto Lo studio: cosa succede alla “materia grigia”. I ricercatori hanno analizzato i dati di quasi 125. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un imponente studio dell'Università di Cambridge mostra un legame tra la fine dell'età riproduttiva e la perdita di materia grigia. Ecco come proteggersi

