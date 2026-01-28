un film dedicato alla santa clelia barbieri

Sta per partire il progetto di un film dedicato a Madre Clelia Barbieri. La pellicola, intitolata semplicemente ‘Clelia’, sarà diretta da Otello Cenci e prodotta da Made Officina Creativa. Ancora non ci sono molte anticipazioni, ma si sa già che il film racconterà la vita della santa, con immagini e scene che ricostruiranno i momenti più significativi della sua storia. La produzione è in fase iniziale e si spera di ottenere presto le autorizzazioni necessarie per iniziare le riprese.

La voce di Madre Clelia in un film. Sta per iniziare la realizzazione di un film intitolato: ‘Clelia’, per la regia di Otello Cenci e per la produzione di Made Officina Creativa. Il film è dedicato a Santa Clelia Barbieri (1847 – 1870) de Le Budrie, frazione di San Giovanni in Persiceto, e dove si trova il santuario a lei dedicato. Santa Clelia è la fondatrice della congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata ed è stata proclamata santa da papa Giovanni Paolo II nel 1989. La sua memoria liturgica si celebra il 13 luglio. "Clelia Barbieri – spiega Cenci –, è la figura storica emiliana, simbolo di coraggio femminile e impegno sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Clelia Barbieri

Ultime notizie su Clelia Barbieri

