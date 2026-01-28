un fallimento politico e tante contraddizioni

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha deciso di riorganizzare la sua giunta. La mossa non è solo un cambio di qualche assessore, ma un chiaro segnale di una crisi politica in corso. La decisione mette in evidenza le tensioni all’interno della maggioranza di destra, che fatica a trovare stabilità. La città osserva con attenzione questa fase di passaggio, che potrebbe portare a nuovi sviluppi nel governo locale.

"Il rimpasto di Giunta deciso dal sindaco Michele Conti non è un semplice aggiustamento amministrativo di metà mandato, ma l’atto che svela definitivamente la crisi politica e gli equilibri precari della destra che governa la città". Ne è convinto il capogruppo di Sinistra Unita, Luigi Sofia (nella foto Del Punta) che bolla le nuove nomine come l’apertura ufficiale "la corsa al dopo-Conti in un clima di tensione interna". In particolare, secondo l’esponente di Avs, "l’uscita di scena dell’assessora Gabriella Porcaro non è un fatto neutro, ma la certificazione di un fallimento politico: l’amministrazione aveva promesso di rilanciare il rapporto tra Palazzo Gambacorti e i quartieri, ma dopo anni di ritardi e regolamenti inapplicati, il risultato è l’abolizione dei comitati territoriali e un vuoto di partecipazione democratica che la città continua a scontare e il rimpasto sancisce la sconfitta su decentramento e partecipazione, temi sacrificati sull’altare degli equilibri di potere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it





