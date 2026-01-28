Un bronzo per la Chimera Nuoto al Challenge International di Ginevra

La squadra di nuoto Chimera conquista un bronzo al Challenge International di Ginevra. I ragazzi hanno dato il massimo in vasca e sono riusciti a salire sul podio, portando a casa un risultato importante. La medaglia arriva dopo una serie di gare intense e competitive, dimostrando che anche in una competizione internazionale si può fare bella figura.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Una medaglia di bronzo per la Chimera Nuoto al Challenge International di Ginevra. Quindici atleti della società aretina, accompagnati dai tecnici Marco Licastro e Marco Magara, hanno vissuto una lunga trasferta fino alla Svizzera per partecipare alla cinquantanovesima edizione di uno dei più storici meeting europei dove sono scesi in vasca contro alcuni dei migliori nuotatori del panorama internazionale. Tra le protagoniste della manifestazione è rientrata Sofia Napoli del 2010 che ha festeggiato il terzo posto nei 400 misti con l'ottimo tempo di 4:53.13 minuti alle spalle di due atlete di nazionale spagnola e Fiamme Azzurre, arricchendo poi la propria partecipazione con il conseguimento della finale anche in 200 misti, 100 stile libero e 200 stile libero.

