Questa settimana i vigili hanno fatto il punto sui controlli svolti nell’ultimo anno. Sono state elevate oltre 4.250 multe, molte riguardano auto senza assicurazione. Sono stati rilevati 105 incidenti, con 65 feriti, ma nessuna vittima. Il lavoro di pattuglia continua senza sosta, con attenzione particolare alle strade più trafficate.

Centocinque incidenti stradali rilevati, 65 con feriti e nessuna vittima, 4.250 sanzioni elevate, quasi 8.500 pratiche gestite dalla centrale operativa. Sono i numeri a raccontare, prima di tutto, il 2025 della Polizia locale di Cortona, restituendo una fotografia concreta del lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Nel dettaglio, l’attività sulla sicurezza stradale registra 105 sinistri, un dato che non comprende gli interventi gestiti da altre forze dell’ordine, con cui la Polizia locale opera in coordinamento, soprattutto nei casi che richiedono l’accesso ai sistemi di videosorveglianza per la ricostruzione delle dinamiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un anno di lavoro dei vigili. Quattromila multe sui veicoli. Salgono le auto non assicurate

Martedì scorso, la polizia di Catania ha effettuato un blitz nel quartiere San Cristoforo, concentrandosi sul rispetto del Codice della strada e sulle attività commerciali.

Negli ultimi mesi, le isole pedonali sono state spesso attraversate da veicoli non autorizzati, tra cui motorini, monopattini, scooter elettrici e auto.

