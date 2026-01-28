Un altro centro commerciale ad Agrigento? Legambiente e Dispenza | Colpo di grazia a tessuto economico già provato

A Agrigento si apre un altro centro commerciale al Villaggio Mosè. Legambiente e Dispenza criticano la decisione, definendola un colpo di grazia per un tessuto economico già fragile. Secondo gli ambientalisti, il via libera sembra più che altro una promessa da mantenere a ogni costo, senza considerare le conseguenze sulla città.

Dura critica all’avvio di nuovi procedimenti edilizi per strutture deputate alla vendita e lottizzazioni residenziali: “Territorio fragile, servono rigenerazione e pianificazione sostenibile” "Il via libera al centro commerciale del Villaggio Mosè sembra rispondere solo ad una promessa da onorare ad ogni costo". Lo dice Nuccio Dispenza, portavoce dell'Area Progressista. “Queste iniziative – dichiara il presidente Daniele Gucciardo – si pongono in contrasto con l’indirizzo adottato dalla precedente amministrazione, che aveva evidenziato la necessità di dotarsi di strumenti urbanistici capaci di limitare, se non eliminare, il consumo di suolo”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Legambiente ribadisce il proprio disaccordo al progetto del Centro Raccolta Rifiuti di Bari Japigia, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo.

In vista delle prossime elezioni amministrative, Nuccio Dispenza, giornalista e portavoce dell'Area progressista, sottolinea l'importanza di far tornare Agrigento protagonista.

