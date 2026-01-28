Sale l’attesa per le ultime date del tour di Umberto Tozzi. L’artista si prepara a salire sul palco per l’ultima volta, mettendo fine a una lunga carriera live. I fan sono in fermento, perché il concerto potrebbe essere l’ultimo appuntamento di questa lunga avventura musicale. Le date nei palasport sono quasi sold out e l’emozione si sente già nell’aria.

Manca poco alle ultime date della tournée mondiale di Umberto Tozzi con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. Al via dal 5 marzo dal Palasele di Eboli (Salerno) le ultime date della tournée mondiale di Umberto Tozzi con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome). Queste date sugellano il ciclo di live che è iniziato dal trionfale debutto di giugno 2024 alle Terme di Caracalla a Roma, toccando i grandi eventi outdoor come Piazza San Marco a Venezia e le tappe nei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, i teatri più prestigiosi da Genova a Palermo e le piazze più suggestive d’Italia fino ad arrivare alle notti magiche del Teatro Antico di Taormina, al maestoso Forte di Bard e all’incantevole scenario dell’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Umberto Tozzi, sale l’attesa per l’ultimo tour nei palasport

Approfondimenti su Umberto Tozzi

Umberto Tozzi annuncia il suo nuovo progetto, “Gloria-Il Musical”, che approderà sui palchi italiani a partire da ottobre 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

“Gli innamorati” Umberto Tozzi e Marco Masini all’Arena di Verona - l’ultima notte rosa in Tour

Ultime notizie su Umberto Tozzi

Argomenti discussi: È ora di cambiare musical: show annullati e spettacoli in perdita; Umberto Tozzi saluta il pubblico con L’Ultima Notte Rosa – The Final Show; L’Erbazzone reggiano si avvia a diventare ufficialmente il 45^ prodotto Dop e Igp dell’Emilia-Romagna; UMBERTO TOZZI: al via il 5 marzo da Eboli (Salerno) L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW.

Umberto Tozzi saluta il pubblico con L’Ultima Notte RosaDopo oltre cinquant’anni di carriera e successi senza confini, Umberto Tozzi si prepara a dire addio ai concerti dal vivo. Lo fa con L’ULTIMA NOTTE ROSA – THE ... ilmessaggero.it

Umberto Tozzi saluta il pubblico: «L’Ultima Notte Rosa» passa anche dalla PugliaDue date in arrivo il 26 luglio a Ostuni e il 28 Peschici prima del grande evento all’Arena di Verona con ospiti e un sostegno per l'AIRC Dopo una carriera straordinaria lunga quasi cinquant’anni, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW UMBERTO TOZZI L’ADDIO ALLA SCENA LIVE Dal 5 marzo al #PalaseleEboli prende il via “L’ULTIMA NOTTE ROSA – THE FINAL SHOW”, il tour con cui Umberto Tozzi Official saluta definitivamente il pubblico dei facebook