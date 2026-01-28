Dopo mesi di silenzio e voci contrastanti, Jacqueline Luna Di Giacomo decide di parlare. La cantante rompe il muro di silenzio e smentisce le voci di addio, lasciando intendere che tra lei e Ultimo non ci siano rotture o crisi. La sua presenza sui social e le parole usate sembrano voler chiarire una volta per tutte la situazione.

Mesi di mistero, sparizioni social e “gole profonde” che gridavano alla rottura. Poi, Jacqueline Luna Di Giacomo rompe il silenzio. Mesi di mistero, sparizioni social e “gole profonde” che gridavano alla rottura. Poi, Jacqueline Luna Di Giacomo rompe il silenzio per i 30 anni del cantante: ecco come stanno davvero le cose Se sei un fan di Niccolò Moriconi (alias Ultimo), avrai passato l’ultimo anno con il fiato sospeso. Da quando è nato il piccolo Enea, a fine 2024, la coppia d’oro del pop romano era praticamente evaporata dai radar. E si sa come funziona il web: se non pubblichi una story a colazione, per i complottisti del gossip hai già firmato le carte del divorzio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ultimo e Jacqueline: altro che addio!

Approfondimenti su Ultimo Jacqueline

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultimo e Jacqueline in crisi, arrivano le conferme sull’addio

Ultime notizie su Ultimo Jacqueline

Argomenti discussi: Ultimo: lui, lei e l’altro. La crisi tra il cantante e la compagna è nata a causa di un volto popolare - Gabriele Parpiglia; Ultimo e Jacqueline: verità o fake news? I dubbi sul presunto tradimento; Ultimo-Jacqueline, fine della relazione? L'ipotesi tradimento e il nome di Matteo Paolillo; Ultimo e Jacqueline in crisi: spunta il nome di Matteo Paolillo, l'indiscrezione.

Ultimo e Jacqueline: verità o fake news? Tutti i dubbi sul presunto tradimentoNelle ultime ore si vocifera di un presunto tradimento che riguarda la coppia formata da Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: verità o solo fake news? cosmopolitan.com

Ultimo e Jacqueline, impazzano i rumor: Lei l'ha tradito con un attore di Mare FuoriRumor su una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: si parla di tradimento e tentativi di ricucire la relazione. serial.everyeye.it

Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna #quote - facebook.com facebook