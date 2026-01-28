Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nella giornata di oggi, si sono intensificate le voci e le notizie sulla Serie A. I club sono in fermento, con alcune trattative che sembrano sbloccarsi e altri giocatori pronti a cambiare maglia. I tifosi restano con il fiato sospeso, aspettando aggiornamenti su eventuali movimenti di mercato, mentre le partite della settimana si avvicinano e le squadre preparano le strategie. La redazione di Calcio News 24 segue tutto in tempo reale, offrendo analisi e dettagli su ogni novità.

Alisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Calciomercato Roma, Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool: intanto c'è il via libera dei Friedkin Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Jacquet, c'è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. Calciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionatiLa diretta quotidiana delle trattative: tutte le notizie, le ufficialità e le voci sui trasferimenti. Serie A: una giornata di squalifica per Skorupski, Barbieri e Calabresi(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Tre giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la 22/a giornata. Sono Lukasz Skorupski del Bologna, unico espulso ...

