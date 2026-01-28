Ultima tappa per il progetto Opes ecco come può crescere lo sport

Roma ha presentato le dieci proposte per rendere lo sport più accessibile alle nuove generazioni. È l’ultima tappa di un progetto che punta a coinvolgere più giovani e a eliminare le barriere che spesso limitano la partecipazione. Le proposte si concentrano su spazi, costi e programmi, con l’obiettivo di far crescere lo sport in modo più inclusivo. Ora si attende la fase di attuazione, che potrebbe cambiare il modo in cui i giovani si avvicinano allo sport nella capitale.

Presentate le 10 proposte per rendere lo sport più accessibile ROMA - Dieci proposte per rendere lo sport più accessibile e rispondente alle esigenze delle nuove generazioni. Le hanno presentate i 100 partecipanti - ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e laureandi delle università romane - del progetto "Lo Sport in Costituzione: Dialoghi per una Cittadinanza Attiva" che ha vissuto il suo ultimo appuntamento al Salone d'Onore del Coni. "Oggi è la fine di un percorso, una tappa e l'inizio di un nuovo cammino - ha esordito Juri Morico, presidente Nazionale di OPES - Un percorso fatto insieme ai ragazzi, agli enti locali, al Coni, al Cip e a Sport e Salute. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il progetto "Sport per tutti" a Modigliana mira a eliminare le barriere economiche che limitano l'accesso allo sport tra bambini e ragazzi.

