Ulivi e frutteti scomparsi per la strada del resort Dopo la petizione i residenti valutano l’esposto

I residenti di Poggio Imperiale sono in protesta. Dopo aver avviato una petizione, ora valutano di depositare un esposto contro i lavori che stanno cancellando ulivi e frutteti lungo la strada in costruzione. La rabbia cresce tra le siepi sradicate e gli alberi abbattuti, mentre la colata di verde scompare per fare spazio al progetto del resort in zona Podere La Colombaia.

Al Poggio Imperiale non si respira solo l'aria della collina, ma anche quella della rabbia. Tra siepi sradicate, alberi da frutto abbattuti e ulivi spariti, i residenti denunciano la cancellazione di una significativa porzione di verde per far spazio a una strada che, nei piani, dovrebbe collegare il terreno demaniale al resort in costruzione nella zona del Podere La Colombaia. Una strada che – dicono – somiglierà più a un'autostrada che a una semplice via di accesso. A preoccupare gli abitanti non è solo l'impatto paesaggistico – in un'area vincolata e protetta – ma anche quello che succederà in futuro, quando la struttura ricettiva sarà operativa: "Quella strada sarà percorsa da centinaia di veicoli ogni giorno.

