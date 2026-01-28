Ue | legame con Usa cambiarafforziamoci

L'Europa deve fare i conti con il cambiamento nei rapporti con gli Stati Uniti. Dopo l'uscita di Trump, la relazione tra le due sponde dell’Atlantico si è indebolita e ora l’Unione Europea si trova a dover rafforzare la propria difesa. La Nato diventa ancora più importante, e Bruxelles spinge per un ruolo più deciso nel coordinamento militare e strategico con gli alleati americani.

11.00 Il "riorientamento" degli Stati Uniti di Trump ha "scosso dalle fondamenta la relazione transatlantica", pertanto l'Europa deve "rafforzare" la difesa e assumere un ruolo più incisivo nella Nato. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas,nella conferenza annuale dell'Agenzia europea per la Difesa. "L'Europa non è più il principale centro di gravità di Washington:un cambiamento in corso da tempo.E' strutturale, non temporaneo. Nessuna grande potenza nella storia ha esternalizzato la propria sopravvivenza ed è sopravvissuta".

Durante il prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, al centro delle discussioni ci sarà la guerra in Ucraina.

L'analisi di Giovanni Orsina, docente alla Luiss, evidenzia un legame stretto tra Usa e Ue, difficile da spezzare.

