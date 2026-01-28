Udinese-Roma arbitra Sacchi | designazione ufficiale

Questa sera alle 20:45 si gioca Udinese-Roma, una partita importante della 23ª giornata di Serie A. La direzione sarà affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata, che arbitrerà l’incontro. È la prima volta che Sacchi dirige questa sfida, e i tifosi sono curiosi di vedere come si comporterà in campo.

Designazione ufficiale per Udinese-Roma. Sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere la gara valida per la 23ª giornata di Serie A, in programma lunedì 2 febbraio alle 20:45. Incrocio recente per la Roma, che ritrova l'arbitro marchigiano a meno di un mese dall'ultima volta. Sacchi aveva infatti diretto il match del 6 gennaio a Lecce, chiuso con una vittoria esterna per i giallorossi, precedente che resta positivo per la squadra di Gian Piero Gasperini. Completato anche il quadro arbitrale: assistenti Dei Giudici e Moro, quarto uomo Ayroldi. Al VAR designato Ghersini, con Maresca come AVAR.

