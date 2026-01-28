Ucraina-Russia Zelensky pronto a incontrare Putin | sul tavolo Zaporizhia e territori contesi

Il presidente ucraino Zelensky ha detto di essere pronto a incontrare Putin. La possibilità di un colloquio si apre mentre si intensificano le tensioni tra i due Paesi, soprattutto sulla questione di Zaporizhia e dei territori contesi. La notizia circola in un momento in cui la situazione sul campo resta molto delicata.

Il panorama geopolitico internazionale si arricchisce oggi di una notizia di portata straordinaria che potrebbe segnare una svolta decisiva nel conflitto dell’Europa orientale. Secondo quanto riportato dalle ultime agenzie di stampa e confermato dal ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha, il presidente Volodymyr Zelensky si è dichiarato ufficialmente pronto a incontrare Vladimir Putin per un faccia a faccia risolutivo. Questa apertura arriva in un momento di estrema tensione bellica, ma suggerisce l’esistenza di un canale diplomatico che, seppur stretto e tortuoso, sta cercando di produrre risultati concreti per la fine delle ostilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il 30 dicembre, le notizie principali riguardano la guerra tra Russia e Ucraina, con Zelensky che si mostra disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato.

Gli aggiornamenti di oggi, martedì 30 dicembre, forniscono un quadro sulla situazione della guerra tra Russia e Ucraina, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Zelensky e alle risposte di Mosca.

