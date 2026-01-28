Le trattative per la pace in Ucraina continuano senza grandi annunci. Dopo il primo incontro ad Abu Dhabi, i rappresentanti dei diversi fronti discutono a porte chiuse. L’obiettivo è trovare accordi su territori e garanzie di sicurezza, ma il clima resta teso. La presenza di gruppi nazionalisti fa pesare l’ombra dell’estrema destra sul futuro del paese.

Le trattative per la pacificazione in Ucraina stanno andando avanti in maniera silenziosa. Dopo il primo round di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi, i negoziati proseguono lontano dai riflettori, segnale che si sta cercando di trovare la quadra, soprattutto sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza postbelliche. Intanto a Kyiv, tra realismo e speranza, l’attenzione è già proiettata su quello che potrà succedere nel caso di un accordo che per l’Ucraina significherebbe la ripartenza politica con le elezioni parlamentari e presidenziali che dovranno definire i nuovi equilibri nazionali, oltre a quelli con l’ Unione Europea e gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ucraina, l’ombra dell’estrema destra nazionalista sul futuro postbellico

