Ucraina bombardata Kiev | 2 morti e 4 feriti Cresce ancora il bilancio delle vittime di guerra

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un nuovo attacco con i missili vicino a Kiev. L’amministrazione militare regionale ha confermato che un missile ha colpito i sobborghi della capitale ucraina, portando a un ulteriore aumento delle vittime nella guerra in corso. La situazione resta tesa e le sirene di allarme continuano a risuonare nella zona.

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un nuovo attacco russo vicino a Kiev. A renderlo noto è stata l’ amministrazione militare regionale, che ha confermato l’impatto di un missile nei sobborghi della capitale ucraina, tornando ad accendere i riflettori sull’intensità del conflitto. «Il missile lanciato da Mosca ha colpito la città di Bilogorodska, nell’area sud-orientale di Kiev», ha dichiarato il capo dell’amministrazione regionale, Mykola Kalashnyk. L’attacco si inserisce in una fase di rinnovata pressione militare russa sulle infrastrutture e sui centri abitati. La guerra in Ucraina continua senza segnali concreti di de-escalation e la prospettiva di una pace appare sempre più lontana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

