Ucraina attacchi nella notte Blackout energetico e freddo
Nella notte, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco russo vicino a Kiev. Due persone sono morte e molte zone hanno perso energia, lasciando le strade al buio e senza riscaldamento. Mosca colpisce ancora le infrastrutture energetiche nel cuore dell’inverno, aumentando il freddo e la difficoltà per i civili.
Ucraina, nuovo attacco russo nella notte, nei pressi della capitale. Due persone uccise. Nel mirino di Mosca, nel freddo inverno ucraino, le infrastrutture energetiche. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Notte di attacchi su Kiev, missili, feriti e blackout nella capitale: oggi von der Leyen e i leader europei in call con Zelensky e Trump
Ucraina, attacchi nella notte. La guerra non si ferma
Nella notte, l'Ucraina ha subito nuovi attacchi russi, con danneggiamenti alle infrastrutture a Kryvyi Rih.
Ucraina, attacchi nella notte. Blackout energetico e freddo
Guerra Ucraina Russia, Sybiha: Zelensky è pronto a incontrare Putin. LIVEIl presidente Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia. Lo ha ... tg24.sky.it
Ucraina, ancora una nottata di attacchi russiNella notte la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni che hanno preso di mira diverse aree. L'aeronautica militare ha segnalato un totale di ... notizie.tiscali.it
Continuano gli attacchi della Russia sull'Ucraina. La spinta diplomatica da parte degli Stati Uniti per porre fine alla guerra ha fatto qualche progresso, ma non ha portato a nessuna svolta https://l.euronews.com/x9I5 facebook
