Ucraina attacchi nella notte Blackout energetico e freddo

Nella notte, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco russo vicino a Kiev. Due persone sono morte e molte zone hanno perso energia, lasciando le strade al buio e senza riscaldamento. Mosca colpisce ancora le infrastrutture energetiche nel cuore dell’inverno, aumentando il freddo e la difficoltà per i civili.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.