Ucciso dai rapinatori mentre gioca a carte gli imputati sono nullatenenti | paga lo Stato

La presidenza del Consiglio dei ministri dovrà pagare un risarcimento dopo una sentenza che la condanna a coprire i danni di un uomo ucciso dai rapinatori mentre giocava a carte. Gli imputati, infatti, sono nullatenenti, e ora lo Stato si trova a dover coprire la vittima, anche se nessuno aveva previsto un fondo specifico per i casi di morti violente. La decisione arriva dopo mesi di battaglie legali e svela ancora una volta le lacune nelle coperture assicurative pubbliche.

La presidenza del Consiglio dei ministri è stata condannata a versare un indennizzo per non avere previsto un fondo per il risarcimento "per morti violente" La presidenza del Consiglio dei ministri è stata condannata a pagare un indennizzo per non avere previsto un fondo per il risarcimento "da morti violente". AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. La scelta della moto e i sopralluoghi al cimitero, così venne pianificato l'omicidio di De Rubeis: "20 secondi per morire" .🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Uffizi Rapi L'agguato mentre pascolava le pecore, poi gli spari in testa: così è stato ucciso l'allevatore a Partinico A Partinico, un allevatore è stato vittima di un'aggressione armata mentre si trovava con il suo gregge di pecore. Pio Marco Salomone ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era in auto, 15enne si costituisce: «Sono stato io a sparare» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Uffizi Rapi Argomenti discussi: Il funerale di Adamo Massa presidiato dalle forze dell’ordine a Nichelino: più di 1.000 persone omaggiano il rapinatore ucciso; Rapinatore ucciso nel varesotto, un solo fendente mortale; Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesa; Rapinatore ucciso a Lonate, via alla perizia per ricostruire l’aggressione. Rapinatore ucciso, la Procura valuta la legittima difesa: la ricostruzione che conferma la versione di RivoltaRapina finita in tragedia a Lonate Pozzolo, la comunità si stringe attorno al 33enne che si è difeso dai banditi entrati in casa sua. Ed anche la ... affaritaliani.it Entra in casa per rubare, rapinatore ucciso dal proprietarioHanno agito in tarda mattinata, quando presumevano che a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, fossero tutti al lavoro. ansa.it Fuori dal coro. . 3.247.957 euro è la somma che i famigliari delle vittime di Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso i suoi rapinatori, chiedono all'imprenditore. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.