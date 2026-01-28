La comunità di Luzzara si stringe intorno alla famiglia di Francesco Floreno, morto improvvisamente a 41 anni. L’uomo si è sentito male nella sua casa di viale Filippini domenica sera e non ce l’ha fatta. La notizia ha sconvolto tutti e molti promettono di aiutare i familiari in questo momento difficile.

La comunità di Luzzara si stringe attorno ai familiari di Francesco Floreno, 42 anni da compiere a breve, stroncato da malore improvviso nella sua abitazione di viale Filippini, nella serata di domenica. Una solidarietà concreta per aiutare la famiglia rimasta senza un punto di riferimento. I rappresentanti della scuola Enrico Fermi hanno infatti organizzato una raccolta fondi, ovviamente in forma volontaria, da destinare alla famiglia, come segno di solidarietà e sostegno in questo difficile momento. In alternativa, chi non riuscirà a dare soldi ai rappresentanti della scuola, può effettuare una donazione al Bar della Bessi, davanti alla scuola primaria, dove è disponibile una apposita cassettina, così come in altri esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ucciso da un malore a 41 anni: "Il paese sosterrà la famiglia"

A Calco, Lecco, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Vale, scomparsa lo scorso novembre a soli 41 anni a causa di una grave malattia.

