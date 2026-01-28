Uccise la figlia a martellate morto Eros Canepari

Dopo aver passato alcuni giorni in carcere al Sant’Anna, Eros Canepari è stato trasferito a Villa Igea. Aveva ucciso la propria figlia a martellate e ora si trova in una struttura più adatta alle sue condizioni. La vicenda ha sconvolto la piccola comunità locale.

Dopo aver trascorso alcuni giorni in carcere, al Sant’Anna, accusato di uno dei delitti più terribili che un uomo possa commettere, l’assassinio della sua stessa figlia, il 90enne Eros Canepari era stato trasferito in una struttura più ‘idonea’ alle sue condizioni psico-fisiche: Villa Igea. Dopo pochi giorni, però, si era sentito male ed era stato trasferito all’ospedale di Baggiovara: qui, lunedì scorso, il suo cuore ha cessato di battere. E’ deceduto pare a causa di un’infezione il 90enne Eros Canepari, accusato di aver ammazzato con una raffica di martellate al capo la figlia Monica, 63 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccise la figlia a martellate, morto Eros Canepari Approfondimenti su Eros Canepari Castelnuovo Rangone, uccisa a martellate dal padre di 89 anni: Monica Canepari morta in casa davanti alla madre A Castelnuovo Rangone, nel Modenese, si è verificato un grave episodio di violenza domestica. Omicidio Canepari: nessuna denuncia di minaccia ai danni della figlia nei mesi scorsi Secondo quanto comunicato dalla Procura, nei mesi precedenti l’omicidio Canepari non sono emerse segnalazioni di minacce o interventi delle forze dell’ordine nei confronti della figlia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Eros Canepari Argomenti discussi: Uccise la figlia a martellate, morto Eros Canepari; Monia Bortolotti uccise il suo secondo figlio, ma va prosciolta perché i traumi l'hanno resa incapace di intendere e volere; Catania, madre tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata dai carabinieri; Mamma lascia la figlia neonata sola col papà per la prima volta e lui la uccide: edema cerebrale, emorragia e 4 costole rotte. Uccise la figlia a martellate, morto Eros CanepariDopo aver trascorso alcuni giorni in carcere, al Sant’Anna, accusato di uno dei delitti più terribili che un uomo possa commettere, l’assassinio della sua stessa figlia, il 90enne Eros Canepari era st ... ilrestodelcarlino.it Uccisa insieme alla figlia: Nessuno volle aiutarle. Carabiniere a processoCaso Trandafir, sotto la lente le denunce inascoltate. I parenti di Gabriela chiedono di essere parte civile. ilrestodelcarlino.it A Castelnuovo Rangone, nel Modenese, si è consumata una tragica vicenda familiare nel pomeriggio di ieri. Eros Canepari, 90 anni, affetto da demenza senile, ha ucciso la figlia Monica - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.