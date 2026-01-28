Tuttofood Milano 2026 con Fiere Parma | confermata la partecipazione per la prima volta di Egitto e Arabia Saudita

Questa sera a Dubai si è svolta una serata di networking legata a Tuttofood Milano 2026. Circa 300 persone, tra produttori, buyer, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti, hanno partecipato all’evento organizzato dal salone con il supporto del Consorzio del Parmigiano Reggiano e ICE – Agenzia. La partecipazione di Egitto e Arabia Saudita per la prima volta è stata più numerosa del previsto.

