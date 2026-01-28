Tuttofood Milano 2026 con Fiere Parma | confermata la partecipazione per la prima volta di Egitto e Arabia Saudita
Questa sera a Dubai si è svolta una serata di networking legata a Tuttofood Milano 2026. Circa 300 persone, tra produttori, buyer, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti, hanno partecipato all’evento organizzato dal salone con il supporto del Consorzio del Parmigiano Reggiano e ICE – Agenzia. La partecipazione di Egitto e Arabia Saudita per la prima volta è stata più numerosa del previsto.
Adesione superiore alle aspettative alla serata di networking organizzata da Tuttofood Milano 2026, in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano e ICE – Agenzia, ieri sera a Dubai: circa 300 ospiti tra produttori della filiera agrifood, buyer, istituzioni e stampa in rappresentanza.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Tuttofood Milano
Dove si gioca la Supercoppa Italiana e perché è stata scelta ancora una volta l’Arabia Saudita
La Supercoppa Italiana torna a Riad, in Arabia Saudita, confermando la sua presenza nella capitale saudita fino al 2028 grazie a un accordo tra Lega e Pif.
Da Fifa e Arabia Saudita un miliardo per ristrutturare stadi nel mondo. È la volta buona che rifanno il Maradona?
Ultime notizie su Tuttofood Milano
Argomenti discussi: TUTTOFOOD Milano 2026 strategico per i Paesi dell’area Mena; Tuttofood Milano 2026 si presenta a Dubai ai paesi dell'area MENA e del GCC; Tuttofood 2026: in crescita espositori e buyer da Medio Oriente e Nord Africa; TuttoFood 2026: prima volta di Egitto e Arabia Saudita, cresce Centrafrica.
TUTTOFOOD Milano 2026 strategico per i Paesi dell'area MENA(Teleborsa) - Adesione superiore alle aspettative alla serata di networking organizzata da TUTTOFOOD Milano 2026, in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano e ICE – Agenzia, ieri sera ... finanza.repubblica.it
TuttoFood si allarga al mondo arabo e africano con debutti inattesiTuttoFood 2026: prima volta di Egitto e Arabia Saudita, cresce CentrafricaNuovi protagonisti internazionaliLa prossima edizione di TuttoFood Milano 2 ... assodigitale.it
beverfood.com/tuttofood-mila… #TuttoFood Milano 2026 strategico per i Paesi dell’area Mena #AgenziaICEItalianTradeAgency #AntonioCellie #FieraMilano #MatteoZoppas #TuttoFood2026 x.com
Caffè Bocca della Verità a TUTTOFOOD Milano · 11–14 maggio 2026 Siamo felici di annunciare la nostra partecipazione a TUTTOFOOD, il salone internazionale del Food & Beverage. Porteremo con orgoglio il vero espresso italiano, nato a Roma nel 1958, to - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.