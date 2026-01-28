tutti prendono sul serio il boicottaggio al mondiale tranne il mondo del calcio anche in germania spiegel

Il boicottaggio del Mondiale continua a far discutere, ma nel mondo del calcio nessuno sembra prenderlo sul serio. Anche in Germania, lo Spiegel scrive che il torneo non viene minimamente influenzato dalle polemiche. I club e le federazioni non mostrano segni di cambiare rotta, e le partite si giocano come sempre, senza particolari preoccupazioni. La questione politica, insomma, non sembra aver fermato il calcio internazionale.

Anche lo Spiegel, come il Times, fa capire chiaramente che il tema boicottaggio del Mondiale non viene proprio preso in considerazione dal mondo del calcio. Il dibattito sul boicottaggio è in corso in tutto il mondo. È accettabile partecipare a un campionato mondiale di calcio in un paese in cui si sono appena avvenute sparatorie mortali tra i manifestanti e in cui il presidente persegue obiettivi imperialisti? I piani di annessione della Groenlandia, l’intervento militare in Venezuela, gli eventi di Minneapolis: sono molteplici le ragioni che giustificherebbero una discussione sulle sanzioni sportive contro gli Stati Uniti e il loro governo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

