tutti i vincitori del trieste film festival 2026

Il Trieste Film Festival 2026 si è concluso con la premiazione dei vincitori. La manifestazione, punto di riferimento per il cinema dell’Europa centro-orientale, ha attirato registi, attori e appassionati da tutta Italia e non solo. Le giurie hanno assegnato i riconoscimenti nelle varie categorie, premiando opere di grande qualità e originalità. La città di Trieste si è trasformata ancora una volta in un palcoscenico internazionale per il cinema di questa regione.

Il Trieste Film Festival è il principale appuntamento italiano con il cinema cinema dell’ Europa centro orientale. La 37ª edizione si è tenuta tra il 16 e il 24 gennaio. I più ambiti premi sono quelli di Miglior Film e Miglior Documentario. Scopriamo dunque insieme la lista completa dei vincitori, che scriveranno la storia festivaliera del cinema orientale. Fantasy di Kukla: Miglior Film. Vince il premio come miglior lungometraggio al Trieste Film Festival 37, la pellicola Fantasy, diretta dalla regista slovena Kukla. Un viaggio di tre ragazze ribelli poco più che ventenni, che esplora le complessità del genere, del desiderio e della scoperta di sé, dall’incontro con una donna transgender. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

“NELLA COLONIA PENALE” VINCE IL PREMIO CORSO SALANI 2026 AL 37° TRIESTE FILM FESTIVAL Il documentario Nella Colonia Penale, di Gaetano Crivaro, Alberto Diana, Silvia Perra e Ferruccio Goia, ha ricevuto il Premio Corso Salani 2026 al 37° - facebook.com facebook

Alla regista Ildikó Enyedi l'Eastern Star Award del Trieste Film Festival. Il premio Cei assegnato a Electing Ms Santa di Raisa Razmeria #ANSA x.com