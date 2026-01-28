Stasera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Sono in programma 18 partite tutte nello stesso momento, e molte di queste decidono il destino di alcune squadre italiane. Tre delle quattro squadre del nostro campionato sono in buona posizione e sperano di ottenere i punti necessari per passare il turno. La serata si preannuncia intensa, con tanti match ancora aperti e poche certezze sui risultati finali.

Mercoledì sera si gioca l’ultima giornata della “fase campionato” della Champions League maschile di calcio, che stabilirà le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale della competizione, le sedici che faranno un turno di playoff per andare agli ottavi e le dodici eliminate. Tutte e diciotto le partite si giocheranno in contemporanea, una cosa piuttosto rara nel calcio di oggi. E intrigante, perché ci sono tante squadre con gli stessi punti e anche il numero dei gol potrebbe fare la differenza. L’Atalanta è 13esima a 13 punti: sono gli stessi del Paris Saint-Germain sesto e campione in carica, che però è più in alto per una migliore differenza reti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutte le cose in ballo nell’ultima giornata di Champions League

In questa ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus, Inter, Atalanta e Napoli si contendono il passaggio agli ottavi.

In questa ultima giornata di Champions League, le squadre italiane hanno ancora la possibilità di qualificarsi, a condizione di ottenere i risultati necessari in novanta minuti di partita.

L'ultima giornata della Phase League della Champions League è un groviglio di combinazioni e può succedere di tutto. Secondo il regolamento le prime otto della classifica finale del mega girone unico della prima fase passano direttamente agli ottavi di final facebook

Ultima sfida della League Phase di #UCL UEFA Champions League 8ª giornata Monaco 21:00 CET # #ASMJuve x.com