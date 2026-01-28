Tutta Seveso nell’omaggio ad Angelo Mauri

Da ieri, Seveso ha aperto una nuova pietra d’inciampo in memoria di Ezio Angelo Mauri. La targa ricorda il suo nome e il suo sacrificio: Mauri morì il 7 maggio 1944 in Germania, dove era stato internato come militare dopo l’8 settembre 1943. La cerimonia ha riunito cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che hanno voluto rendere omaggio a chi ha dato la vita durante la Seconda guerra mondiale. Ora il ricordo di Mauri rimane vivo nel centro del paese, tra i passanti e le nuove generazioni

Da ieri a Seveso, una nuova pietra d'inciampo ricorda Ezio Angelo Mauri, morto il 7 maggio 1944 in Germania, dove era internato militare dopo l'8 settembre 1943. Alla cerimonia di posa erano presenti i suoi familiari, tra cui il nipote Bruno Silva che ha letto un estratto della lettera in cui si comunicava alla famiglia la sua morte. Con la sindaca Alessia Borroni c'era gran parte della giunta comunale, oltre presidente del Consiglio Roberto Donghi e con loro un centinaio di alunni delle scuole. Ezio Angelo Mauri riuscì a dare proprie notizie fino al 26 gennaio 1944. Nelle poche lettere spedite dal campo di internamento ai "cari genitori" cerca di rassicurarli sulla propria salute, concludendo sempre le brevi missive con "baci infiniti".

