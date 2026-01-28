Turismo in crescita a Padova Confcommercio avverte | affitti brevi e alloggi abusivi sotto la lente

Negli ultimi mesi, il turismo a Padova continua a crescere. Alberghi pieni e più affitti brevi attirano l’attenzione delle autorità. La Confcommercio segnala che gli alloggi abusivi e le locazioni non regolamentate sono ora sotto stretta osservazione. La città vive un momento positivo, ma si cerca di controllare anche il lato meno regolare del settore.

I numeri sul turismo diffusi dal Comune certificano una fase positiva per Padova, con presenze in aumento negli alberghi e una crescita delle locazioni extralberghiere. Confcommercio Padova accoglie i dati con favore, ma invita a non abbassare la guardia sugli effetti che il fenomeno produce sul mercato immobiliare e sulla vivibilità urbana. Il presidente Patrizio Bertin parte da un plauso all'assessore Colasio e sottolinea il peso delle politiche culturali avviate negli ultimi anni: «Bene il turismo a Padova, bene l'assessore Colasio. L'ottimo lavoro fatto dall'assessore è fuori di dubbio», commenta il presidente.

