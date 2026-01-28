Turismo Gnassi Pd | Il concorso Guide è un fallimento totale | 230 idonei su 29 mila domande

La polemica sui concorsi per le guide turistiche si riaccende. Gnassi, esponente del Pd, non le manda a dire e definisce il primo concorso un fallimento totale. Solo 230 idonei su 29 mila domande, un risultato che per lui dimostra quanto sia fallito il metodo e la gestione a livello politico e amministrativo. La questione ora diventa un punto caldo nel dibattito sul turismo e sulla formazione delle guide.

Il parlamentare riminese Andrea Gnassi: "La ministra Santanchè esca dall'isolamento e riveda requisiti e modalità di accesso" "I numeri del primo esame nazionale per le guide turistiche non sono una selezione di qualità, ma la certificazione del fallimento politico e amministrativo della ministra Santanchè. Con appena 230 idonei su oltre 29 mila domande, un tasso di successo dello 0,7%, siamo davanti a un sistema che non funziona e che umilia migliaia di aspiranti professionisti. Il ministero ha ignorato i gridi d'allarme delle associazioni di categoria e del Partito democratico, preferendo un impianto d'esame nozionistico, mnemonico e del tutto scollegato dalle reali competenze richieste dal mercato".

