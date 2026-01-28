Turismo Gnassi Pd | Il concorso Guide è un fallimento totale | 230 idonei su 29 mila domande

La prova per diventare guide turistiche si rivela un disastro. Su 29 mila domande, solo 230 persone hanno superato l’esame, un risultato che mette in dubbio la validità del concorso. Gnassi, esponente del Pd, non ha usato mezzi termini e ha bollato il test come un fallimento totale. Secondo lui, quei numeri mostrano chiaramente che il sistema non funziona e che la ministra Santanchè non è riuscita a garantire una selezione di qualità.

"I numeri del primo esame nazionale per le guide turistiche non sono una selezione di qualità, ma la certificazione del fallimento politico e amministrativo della ministra Santanchè. Con appena 230 idonei su oltre 29 mila domande, un tasso di successo dello 0,7%, siamo davanti a un sistema che non funziona."

