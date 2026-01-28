Tumore al fegato la cura rivoluzionaria | addio bisturi

Una nuova terapia sta facendo parlare di sé nel campo oncologico. Si tratta di un trattamento che permette di combattere il tumore al fegato dall’interno, senza bisogno di operazioni invasive. I medici affermano che il recupero è molto più rapido rispetto alle tecniche tradizionali. La scoperta potrebbe cambiare radicalmente il modo di affrontare questa malattia, offrendo ai pazienti un’alternativa meno dolorosa e più efficace.

Una nuova cura, potenzialmente rivoluzionaria, che può cambiare il modo di trattare il tumore al fegato: colpire la malattia dall'interno, senza bisturi e con un recupero rapidissimo. È questo il cuore di MioLive 2026, evento internazionale dedicato alla radiologia interventistica oncologica, ospitato a Roma tra l'Auditorium e il centro congressi Europa dell'Università Cattolica, come racconta Il Messaggero. Medici provenienti da tutta l'area mediterranea seguono procedure trasmesse "live" e si confrontano sulle tecniche più avanzate contro i tumori epatici. Giunto all'undicesima edizione, il congresso mostra come la radiologia interventistica stia ridefinendo le cure oncologiche.

